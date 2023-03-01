С 1 марта банкам нельзя использовать Telegram и WhatsApp для передачи персональных данных

Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которые с 1 марта не должны использовать банки и госкомпании для передачи персональных данных и финансовой информации.

К иностранным мессенджерам отнесли все самые популярные в России приложения: Telegram, WhatsApp, Viber, а также Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema и WeChat.

Передавать в этих приложениях нельзя персональные данные, платежную информацию, данные о переводе денежных средств и т.д.