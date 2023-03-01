Ведущий рассказал, как стал "учеником" второго класса в десяти разных школах на "Сферуме"

Ведущий "День ТВ", председатель комитета по информационной безопасности семьи Родительской палаты Андрей Афанасьев рассказал о том, как без всякой верификации стал "учеником" начальных классов десяти школ на платформе "Сферум", получив данные ко всем их ученикам.

Он отметил, что, когда "Сферум" начали активно внедрять в пилотных регионах, он протестировал эту платформу на предмет безопасности.

"Я, как абсолютно постороннее лицо, без каких-либо проблем добавился в классы девяти школ, находящихся на разных концах нашей страны, как ученик начальных классов, потому что ссылками-приглашениями в эти классы тогда были завалены все открытые группы. После этого многие издания подняли эту проблему, но даже после этой публикации принципиально на "Сферуме" ничего не поменялось. На следующий день они откровенно соврали, сказав, что у них все нормально и никто посторонний в чужой класс попасть не может. Я принципиально на следующий день вступил по открытой ссылке-приглашению еще в одну, уже в десятую школу. Такое у них отношение к безопасности. Сейчас они говорят, что эту проблему решили, но я, честно говоря, не очень склонен им верить", - рассказал Афанасьев.

Его возмутило отсутствие хоть какой-то безопасности в данных учеников.

"Там все ученики со своими реальными фотографиями, под своими настоящими именами и фамилиями. И второе что меня удивило, так это то, что мне, как "ученику" второго класса, зачем-то доступны все данные не только моего класса, но и всей школы, то есть я могу совершенно свободно посмотреть, кто как выглядит, кто с кем учится. А могу и любому написать и создать с ним закрытый чат и пригласить туда еще людей из разных классов. А если это сделает кто-то посторонний?" - задал он резонный вопрос.

Внутри чатов всех школ были травля, непристойные картинки и прочие непотребства. Что происходит в закрытых чатах, можно только догадываться. При этом он ни разу не увидел в открытых чатах ничего, что было бы хоть как-то связано с образованием. Сам функционал сети подталкивает к этому.

"А зачем им создавать закрытые чаты? Зачем вот эти замечательные стикеры с голыми задницами (демонстрирует сканы с развратными картинками. - прим. Накануне.RU)? Это все для учебы?" - спросил ведущий.

Он подчеркнул, что "Сферум" ни за что не отвечает, отвечать в конечном итоге придется школе. Это написано в пользовательском соглашении, которое подписывается при регистрации.

"Это договор, по которому вы соглашаетесь на определенные действия данной платформы по отношению к вашему ребенку. И там, честно говоря, не совсем понятно, кто на самом деле кем пользуется - ребенок платформой или платформа ребенком", - считает Афанасьев.

Так, регистрация означает "полное и безоговорочное принятие пользователем соглашения" (п. 2.3). После регистрации пользователь обязан предоставить компании достоверную и актуальную информацию, включая фамилию, имя, отчество, пол, контактный номер телефона, дату рождения, город, номер школы и класс (п. 5.3). Также пользователь соглашается на получение посредством сервисов системы и/или сервисов третьих лиц электронных сообщений, sms и иных видов рассылок рекламного характера (п. 5.8). При этом компания может передавать персональные данные учеников третьим лицам (п. 5.9). И требует от пользователей размещать только такую информацию, которая соответствует "признанным этическим нормам и принципам морали, в том числе относящимся к таковым по мнению компании" (п. 6.1.8), которая, однако, "не обязана просматривать систему на наличие запрещенного контента" (п. 9.2.2), зато может удалять любой контент "по любой причине или без причины" (там же). "Полную ответственность за модерацию и блокировку контента" несет учитель или директор школы (п. 6.6).

"Проще говоря, собрав всероссийскую базу детей, "Сферум" будет зарабатывать на них, показывая им рекламу. Он будет продавать их данные неким партнером, которые, согласно соглашение, будут слать им электронные сообщения. Кто эти партнеры? Совершенно очевидно, что все персональные данные детей по такой вот схеме за очень короткий период будут слиты и проданы. И на них обязательно найдутся покупатели", - уверен эксперт Родительской палаты.

Он спросил: что это за мораль компании, которую необходимо соблюдать (п. 6.1.8), отдельная от морали общества?

"В пользовательском соглашении прописано что на "Сферуме" можно абсолютно все, разрешены абсолютно любые ссылки, и он не будет это проверять и вообще нести за все это хоть какую-то ответственность. Регистрируя там ребенка, вы с этим соглашаетесь. Я хочу обратиться к учителям. Вы хоть понимаете, как вас подставляют? В то время как ВК будет зарабатывать деньги, продавая данные учеников "Сферума", вы становитесь фактически бесплатно модератором вот этой коммерческой платформы и нести ответственность за все происходящее", - заключил Афанасьев.

Родительские организации жалуются на принуждение со стороны школ к регистрации на "Сферуме". При этом Министерство просвещения РФ подтвердило, что "Сферум" необязателен для учеников.