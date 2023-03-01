01 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале владелица пса, откусившего палец соседке, заплатит ей 150 тысяч рублей

На Среднем Урале суд взыскал с хозяйки собаки 150 тысяч рублей за нападение ее пса на соседку. Пострадавшая осталась без пальца.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в январе 2022 года: соседки Вера и Елена пришли к дому последней в поселке Атымья. Елена попросила Веру остаться за калиткой, а сама зашла во двор дома. Но по неизвестным причинам Вера не послушалась и пошла за подругой, которая в этот момент пыталась закрыть в вольере свою собаку породы тибетский мастиф.

Пес вырвался и набросился на Веру. В результате нападения злой собаки женщина получила множественные рваные раны ладони руки и лишилась пальца – до уровня средней фаланги. Каждое из повреждений квалифицируется как вред здоровью средней тяжести, а чтобы восстановить утраченные фаланги пальца, пострадавшей нужно пройти восстановительное лечение.

Вера подала иск в Ивдельский городской суд к хозяйке собаки Елене. Она потребовала с соседки стоимость восстановительного лечения – более 212 тысяч рублей, транспортные расходы – более 9 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей, а также расходы на консультацию врача, медикаменты и поездки на процедуры – около 17,5 тысяч рублей.

Однако суд посчитал, что владелица пса не нарушила условий содержания собаки, а пострадавшая сама зашла на территорию дома, чем и спровоцировала животное на нападение. В удовлетворении иска было отказано.

Фемида(2022)|Фото: Накануне.RU

Тогда Вера подала апелляцию в Свердловский областной суд. Там внимательно изучили материалы дела и не согласились с выводами суда первой инстанции.

"Хозяин должен постоянно обеспечивать контроль за поведением животного, чтобы не причинить какого-либо вреда здоровью или имуществу других лиц. Согласно материалам дела, ответчик не смогла удержать пса и вернуть его в вольер, когда зашла во двор дома. Неосторожное поведение истца, способствовавшее наступлению последствий, не может являться основанием для отказа в возмещении вреда", - пояснили в облсуде.

Там постановили взыскать с Елены компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей. А во взыскании материального ущерба было отказано, так как суд не получил надлежащих доказательств о понесенных Верой расходах.

Теги: собака, мастиф, суд, компенсация



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