Горнолыжный курорт "Архыз" покупают структуры семьи экс-губернатора Краснодарского края

Горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии за 24,2 млрд руб. отойдет компании "Горные вершины". Нового оператора курорта связывают с семьей экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. На торгах за право приобретения курорта у "Горных вершин" был только один конкурент – малоизвестная на рынке фирма.

По данным РБК, на первоначальном этапе оба участника конкурса были готовы заплатить минимальную цену – 17 млрд руб. Но это меньше, чем государство уже вложило в проект развития курорта (до сих пор им управлял государственный инвестфонд "Кавказ.РФ", он же "Курорты Северного Кавказа").

Окончательно сделка будет возможна при выполнении ряда обязательных условий, отметили в Федеральной антимонопольной службе.

"Требования службы призваны исключить установление монопольно высоких цен на оказание услуг по подъему пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками, не являющимися частью городской и пригородной транспортных систем", - говорится в сообщении ФАС. Например, "Горные вершины" должны будут согласовывать с антимонопольщиками повышение цен более чем на 5% в течение года с предоставлением экономического обоснования.