РТРС перенесла проверку системы оповещения на Среднем Урале

Жители Среднего Урала, ожидающие перерыва в телевизионном вещании из-за проверки систем оповещения, могут смотреть любимые сериалы и шоу: проверка была отложена на неопределенный срок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"Запланированная на 1 марта техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения по решению МЧС России переносится на неопределенный срок. В эфире и в сетях кабельных операторов г. Екатеринбурга и Свердловской области вещание программ будет идти без изменений", - заявил директор Свердловского филиала РТРС Алексей Ивонин.

Напомним, что сегодня в 10.43 на телевизорах свердловчан в рамках проверки должно было появиться текстовое сообщение. Прерывание эфира не должно было продлиться больше минуты.

В чем причина переноса проверки не сообщается, однако власти Тюменской области решили поступить аналогичным образом. Вероятной причиной мог послужить вчерашний взлом эфира радиостанций и телеканалов в нескольких населенных пунктах страны. Взломщики пустили в эфир запись с предупреждением о воздушной тревоге и возможном ракетном ударе. Позднее в МЧС сообщили, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.