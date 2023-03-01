На комбинате "Магнезит" в Челябинской области выявили превышения ПДК по фенолу и тяжелым металлам

На комбинате "Магнезит" в Сатке Челябинской области в ходе внеплановой проверки выявили превышение содержания загрязняющих веществ I-III классов опасности, в числе которых фенолы, ксилолы и тяжелые металлы, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Предприятие не поставило на учет 56 из 359 источников вредных выбросов. Также выявлены нарушения при эксплуатации установок очистки газа и обнаружено несоответствие точек отбора проб с источников выбросов.

"Нарушитель ответит за безответственное отношение к природе", - написала в своем телеграм-канале Светлана Радионова.