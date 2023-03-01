Mash: Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии

Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, после операции его состояние стабилизировалось.

Рошаль, по информации Mash, получил перелом шейки бедра при падении. Его ждет реабилитация в обычной палате.

Сообщалось, что Рошаль поступил в столичную больницу 20 февраля. В анамнезе детского хирурга также Паркинсон и кисты в головном мозге.