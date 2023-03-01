Mash: Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии
Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, после операции его состояние стабилизировалось.
Рошаль, по информации Mash, получил перелом шейки бедра при падении. Его ждет реабилитация в обычной палате.
Сообщалось, что Рошаль поступил в столичную больницу 20 февраля. В анамнезе детского хирурга также Паркинсон и кисты в головном мозге.