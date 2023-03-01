"Верхнепышминский трамвай" перевез более полумиллиона пассажиров с момента запуска

"Верхнепышминский трамвай" на Среднем Урале отмечает полгода.

Первый в России междугородний трамвайный маршрут был запущен 31 августа 2022 года. За шесть месяцев работы новые трамваи "Львенок" перевезли около 550 тысяч пассажиров. При этом в зимний период пассажиропоток составил 245 тысяч человек.

Как сообщили Накануне.RU в "Верхнепышминском трамвае", большую часть поездок пассажиры оплачивали банковской картой – 85,3%. Еще 5,9% поездок были оплачены транспортной картой "Екарта".

"Вот уже полгода современные трамваи помогают жителям Екатеринбурга и Верхней Пышмы быстро и с комфортом перемещаться между городами. Мы рады, что пассажиры оценили удобство трамвая и его преимущество перед личным транспортом, ведь в пиковые часы он легко преодолевает пробки на дорогах по выделенной линии", - отметил гендиректор ООО "Верхнепышминский трамвай" Максим Коготков.

На маршруте курсируют современные низкопольные трамваи "Львенок", которые оборудованы валидаторами, USB-розетками, системой климат-контроля и медиапанелями. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель и кнопка вызова водителя. В салоне установлена наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, а также система помощи водителю при управлении трамвайным вагоном.

На трамвайном маршруте №333 работает аудиогид, который знакомит пассажиров с богатой историей уральской и медной столиц, местными достопримечательностями и современными креативными командами. Аудиогид доступен для бесплатного прослушивания на платформе izi.TRAVEL.

Сейчас в Верхней Пышме продолжается строительство современного трамвайного депо площадью около 2,5 квадратных километров. В комплексе разместятся технические и административно-бытовые помещения. После завершения строительно-монтажных работ депо оборудуют всем необходимым для обслуживания новейших трамваев. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2023 года.