01 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Global Look Press/Belinda Jiao

L’Occitane продала бизнес в России с правом на обратный выкуп

Французский косметический концерн L'Occitane Group раскрыл детали сделки по продаже российского актива, пишет РБК.

Компания в июне 2022 года продала российский филиал сети L'Occitane гендиректору "Л’Окситан Рус" Ростиславу Коваленко и трем топ-менеджерам.

По данным промежуточной отчетности французской компании за первую половину 2023 финансового года, справедливая стоимость активов концерна в России составляла 44,5 млн евро, или 2,9 млрд рублей (по состоянию на 3 июня 2022 года). Бенефициары в РФ будут выплачивать эту сумму утвержденными траншами в течение четырех лет, с 2025 года.

Переданные российским топ-менеджерам акции находятся в залоге у L'Occitane International (структура L'Occitane Group). Французская компания ежегодно в течение пяти лет, начиная с 3 июня 2025 года, имеет право провести их обратный выкуп. Цену исполнения call-опциона установят на основе справедливой стоимости российского предприятия, определенной в ходе независимой экспертизы.

L'Occitane 16 марта прошлого года объявила о закрытии своих магазинов и интернет-магазина в России. В июне 2022 года магазины французской компании открылись под брендом "Л'Окситан", который стал отдельным юрлицом.

В июле гендиректор L'Occitane Рейнольд Гейгер заявил, что его компании пришлось уйти из России из-за угроз бойкота. В колонке для газеты Le Figaro он рассказал, что после того как Йельский университет составил "на съедение соцсетям" список компаний, еще работающих в России, L’Occitane столкнулась с требованиями покинуть рынок.

Теги: L’Occitane, бизнес, право на обратный выкуп



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