01 Марта 2023
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Происшествия Омская область
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В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник

Сотрудник ППС ОМВД по Калачинскому району Омской области, раненный напарником, с которым они патрулировали улицу, умер в больнице.

Инцидент произошел вечером 27 февраля (20.00 по московскому времени) в городе Калачинск Омской области. Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району находился на патрулировании по улице Петра Ильичева со своим напарником, который случайно выстрелил из табельного пистолета ему в живот. Раненого полицейского доставили в больницу.

"Сотрудник скончался в больнице от полученных травм", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.

По факту трагедии сейчас проводится служебная проверка. Помимо увольнения из органов, виновника ждет и уголовное преследование.

Теги: ППС, патрульно-постовая служба



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