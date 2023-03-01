Жители Челябинска жалуются на ржавую водопроводную воду

В Челябинске местные жители жалуются на ржавую воду. Фотографии они публикую в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Из крана идет ржавая вода, на протяжении уже пары месяцев. Невозможно купать ребенка в такой воде, мыть посуду и т.д. Речь идет о пос. АМЗ. Здесь все жалуются и пишут в местный паблик, а результата ноль", - написала местная жительница в паблике "Текслер, помоги".

В комментариях жители и других районов Челябинска подтвердили, что у них такая же вода.

Руководитель объединения "Эко-Standart" Сергей Ефимов напомнил, что проблемы с цветом воды в многоквартирных домах в городе возникают ежегодно, особенно в зимне-весенний период и осенью.

"Мы можем сразу исключить тот факт, что вода с водохранилища поступает грязная, иначе у каждого из нас бежала бы вода рыжего цвета, а так проблема возникает точечно. Далее по 8 водоводам она поступает в город и распределяется по домам. Здесь опять же возникает ситуация, что если бы причина загрязнения возникала из-за износа труб, то и у целого квартала или улицы возникала проблема, а такое происходит точечно. Мы анализировали адреса жалоб и заметили, что в одном доме вода идет грязная, а в другом уже нет на одной ветке. Это означает, что по сути городские власти в этой проблеме не причем. Хотя это не отменяет их прямой обязанности проводит ремонт и модернизацию коммунальных сетей и необходимой модернизации ПОВВ", - отметил он.

По мнению Ефимова, может быть несколько причин появления ржавой воды. Это застой в трубах и бойлерах, если их не продувать, образуется ржавчина. Вторая причина – вода с системы отопления попадает в бойлер и смешивается с поступившей водой.

Общественник подчеркнул, что жители должны предъявлять претензии к своей управляющей компании, а также контролировать на уровне дома качество проводимых профилактических работ.

Напомним, зимой 2020 года жители города жаловались на появление в кранах желтой воды с неприятных запахом и осадком. По данному факту прокуратурой была организована проверка с участием Роспотребнадзор и ГЖИ по региону. По результатам лабораторных испытаний несоответствие показателя по "мутности" установлено только в пробах горячей воды. Главе Челябинска было внесено представление с требованием устранить нарушения.