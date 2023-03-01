01 Марта 2023
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Происшествия Дальневосточный ФО
Фото:adm.sakhalin.ru

В Татарском проливе затонул китайский сухогруз

В акватории Татарского пролива в 70 км на юго-запад от порта Ванино затонул китайский сухогруз "Yong Xing 56".

"Судно с грузом 29 тыс т глинозема, находясь в 10-балльных льдах, 23 февраля подало сигнал бедствия в связи с поступлением воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и потом был принят на борту подошедшего судна. Все здоровы, пострадавших нет", - говорится в сообщении Росморречфлота.

24 февраля к месту ЧП прибыли специалисты Морспасслужбы, они осмотрели судно и начали скалывать лед вокруг него для водолазного осмотра. Последний выявил пробоину в районе форпика, таранной переборки и трюма №1 по правому борту размером 2х1,5 м.

В последующие дни спасатели пытались заделать пробоины и откачать воду, но затопление продолжалось. Крен судна на нос продолжал увеличиваться. 28 февраля бортовая волна начала захлестывать погружающееся судно, были оборваны швартовые концы, насосы перестали справляться с откачкой прибывающей воды.

В 05.46 мск 1 марта судно "Yong Xing 56" затонуло в координатах 47.48,245 сев. 140.05,519 вост.  на глубине 253 м.

Китайский экипаж находится на борту СБС "Отто Шмидт", пострадавших нет.

Теги: татарский пролив, сухогруз, бедствие



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