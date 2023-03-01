01 Марта 2023
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Общество Крым
Фото:Накануне.RU

В Евпатории восстановлено водоснабжение всех домов, пострадавших из-за аварии

Водоснабжение всех домов в Евпатории восстановили после крупной аварии.

"Водоснабжение восстановлено. Требуется чуть-чуть больше времени, чтобы вода под напором дошла (до всех потребителей). Все блоки открывали поочередно с перерывом в 20 минут. Сейчас все открыты уже и давление есть", - сказала ТАСС глава администрации Елена Демидова.

Глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец сообщил, что на севере Крыма после аварии на другом водоводе также ведется заполнение резервуаров системы.

"Наполняется система, повышается постепенно давление. Вода, по идее, сегодня уже должна быть в домах людей", - сказал он.

Напомним, в последний день зимы из-за аварии на магистральном водоводе без воды остались больше 120 тысяч жителей Евпатории. Демидова уточнила тогда, что в городе нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 тыс. 647 человек, 138 административных объектов.

Теги: Евпатория, вода, авария



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