01 Марта 2023
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Политика За рубежом
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Госдеп обвинил китайскую компанию в предоставлении спутниковых снимков ЧВК "Вагнер"

Китайская компания Spacety Co предоставляла ЧВК "Вагнер" спутниковые снимки, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Критенбринк добавил, что США доводят информацию о возможности предоставления Китаем военной помощи России для использования на Украине. По его словам, "союзники разделяют нашу обеспокоенность на этот счет".

Spacety в январе попала под американские санкции, сообщает РБК. В заявлении Минфина США говорилось, что она передавала спутниковые снимки территории Украины компании "Терра-Тех", которая, по данным ведомства, связана с ЧВК.

Ранее Соединенные Штаты предупредили Китай о последствиях возможного предоставления России летальных вооружений для использования в ходе конфликта на Украине. Это будет красной линией, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее утверждению, госсекретарь США Энтони Блинкен ясно говорил Китаю о последствиях такого шага.

Теги: Spacety Co, ЧВК Вагнер, США



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