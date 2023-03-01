В Госдуму внесен законопроект о наказании за дискредитацию участников ЧВК

В Госдуму внесен законопроект о наказании за дискредитацию участников ЧВК, добровольцев и даже волонтеров, "содействующих выполнению возложенных на ВС РФ задач". Документ предусматривает поправки в Уголовный кодекс и КоАП.

"Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет", - сообщил один из соавторов поправок, спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия").

Поправки могут принять в самые короткие сроки: второе чтение – в четверг, 2 марта, а третье – 14 марта.