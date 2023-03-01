Лукашенко назвал причину силы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Пекине премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном высказался о силе своей страны.

"Будет сильным Китай – будет сильной и будет развиваться и наша Белоруссия. У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Белоруссии, и Китаю. Но главное состоит в том (я еще Цзян Цзэмину говорил об этом, потом – Ху Цзиньтао): у вас есть в центре Европы мирная, спокойная Белоруссия. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения во благо наших народов", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Для Китая там "нет закрытых тем для вас, нет закрытых регионов", уточнил белорусский лидер.

"Приезжайте, будем сотрудничать. Наша дружба стала всепогодной, всеобъемлющей. И в этом ключе мы готовы действовать и идти навстречу китайскому народу", - сказал Лукашенко.