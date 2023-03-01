01 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при покупке земельного участка

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации земельного участка в Ашинском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В основу уголовного дела легли результаты ревизии КСП в Ашинском районе. По версии следствия, в 2020 году предпринимателем в органы местного самоуправления района при приобретении земельного участка предоставлены сведения о наличии на нем объектов капитального строительства, которые фактически отсутствовали. Он был продан по заниженной стоимости. Ущерб составил более 5 млн рублей.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в действиях сотрудников органов местного самоуправления.

Теги: мошенничество, уголовное дело,



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