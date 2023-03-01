01 Марта 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

32 человека погибли в Греции в лобовом столкновении поездов

По меньшей мере 32 человека погибли и 85 получили ранения в результате столкновения поездов недалеко от города Темпе в центральной части Греции.

Пассажирский поезд следовал из Афин в Салоники, грузовой поезд – из Салоников в Лариссу. Они столкнулись лоб в лоб в регионе Фессалия. Первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, первые два были "почти полностью уничтожены", сообщил губернатор Фессалии Константинос Агорастос.  

194 пассажиров эвакуировали в Салоники на автобусах.

Железнодорожный оператор Hellenic Train сообщил, что в пассажирском поезде, следовавшем на север из Афин в Салоники, на момент столкновения находилось около 350 пассажиров.

По словам очевидцев, многие пассажиры вылетели в окна при резком торможении поезда.

Теги: греция, столкновение, поезд, погибшие



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