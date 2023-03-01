В Тюменской области перенесли проверку системы оповещения после хакерских атак

В Тюменской области перенесли сроки технической проверки системы оповещения населения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

"Срок технической проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен, запланированной на сегодня, 1 марта 2023 года, перенесен", - говорится в сообщении.

На какую дату запланирована проверка, не уточняется. Также не говорится о причинах переноса.

Отметим, что накануне российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о новом взломе эфира радиостанций и телеканалов в нескольких населенных пунктах страны. Взломщики пустили в эфир запись с предупреждением о воздушной тревоге и возможном ракетном ударе.

В МЧС выступили с официальным заявлением: "В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!".

На прошлой неделе аналогичное объявление также прозвучало в некоторых городах России на взломанных FM-радиостанциях, входящих в холдинг "Газпром медиа". Позже власти и МЧС сообщили, что сообщение является фейком, угрозы атаки не существовало.