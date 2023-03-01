Пентагон: Украина должна сама платить за поставляемые ей вооружения

Украина должна начать самостоятельно оплачивать поставляемое ей вооружение, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Уолландер прокомментировала высказывание конгрессмена Майка Гарсия, отметившего, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если киевский режим начнет сам закупать оружие, а не получать его бесплатно.

По словам Уолландер, в бюджете Киева сейчас "нет такого масштаба возможностей", но он способен приобретать некоторые военные средства.

"Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки", - цитирует Уолландер ТАСС.

По данным газеты The Hill, общие расходы США на помощь киевскому режиму с января прошлого года по январь 2023 года превысили $77 млрд. Авторы статьи привели статистику, согласно которой $29,3 млрд из этой суммы являются прямой военной помощью США.