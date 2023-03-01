01 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Прокуратура заинтересовалась введением режима ЧС в отношении пермского дома

Прокуратура держит на контроле ситуацию с расселением людей из аварийного дома на ул. Куйбышева, 143 в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

С 1 марта в отношении дома ввозится режим чрезвычайной ситуации. Власти города считают, что есть угроза внезапного обрушения несущих конструкций.

Прокурор города Перми Егор Шмырин и прокурор Свердловского района краевого центра Александр Гисс приняли участие в работе внепланового заседания городской комиссии по предупреждению ЧС. Был предусмотрен ряд неотложных мер, направленных на соблюдение прав граждан и обеспечение сохранности их имущества в случае расселения дома. По инициативе районного прокурора в органах внутренних дел зарегистрирован материал проверки, организованы необходимые процессуальные мероприятия.

Также в ведомстве уточнили, что ранее на основании принятых прокуратурой города мер реагирования признаны незаконными чрезмерно длительные сроки расселения жителей дома по ул. Куйбышева, 143.

Напомним, что это не первый инцидент с домами по ул. Куйбышева в Перми. В июле 2015 г. обрушился дом на ул. Куйбышева, 103. Под завалами погибли два человека. Суд установил, что жильцы жаловались в управляющую компанию на появление трещин, но никаких мер для их устранения не принималось. В июле 2018 трещинами покрылся дом №86.

Теги: Куйбышева 143, режим чс, обрушение конструкций, прокуратура



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Ранее 28.02.2023 19:35 Мск В Перми на аварийный дом на Куйбышева,143 распространили режим ЧС


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