Прокуратура заинтересовалась введением режима ЧС в отношении пермского дома

Прокуратура держит на контроле ситуацию с расселением людей из аварийного дома на ул. Куйбышева, 143 в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

С 1 марта в отношении дома ввозится режим чрезвычайной ситуации. Власти города считают, что есть угроза внезапного обрушения несущих конструкций.

Прокурор города Перми Егор Шмырин и прокурор Свердловского района краевого центра Александр Гисс приняли участие в работе внепланового заседания городской комиссии по предупреждению ЧС. Был предусмотрен ряд неотложных мер, направленных на соблюдение прав граждан и обеспечение сохранности их имущества в случае расселения дома. По инициативе районного прокурора в органах внутренних дел зарегистрирован материал проверки, организованы необходимые процессуальные мероприятия.

Также в ведомстве уточнили, что ранее на основании принятых прокуратурой города мер реагирования признаны незаконными чрезмерно длительные сроки расселения жителей дома по ул. Куйбышева, 143.

Напомним, что это не первый инцидент с домами по ул. Куйбышева в Перми. В июле 2015 г. обрушился дом на ул. Куйбышева, 103. Под завалами погибли два человека. Суд установил, что жильцы жаловались в управляющую компанию на появление трещин, но никаких мер для их устранения не принималось. В июле 2018 трещинами покрылся дом №86.