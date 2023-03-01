Глава свердловского МВД проверил условия жизни беженцев, прибывших из зоны СВО

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков навестил беженцев, прибывших из зоны СВО? и проверил условия их жизни в Центре временного размещения на Уралмаше. Об этом Накануне.RU рассказал его пресс-секретарь Валерий Горелых.

"В данном учреждении размещены 276 человек, из них 86 детей. К примеру, Александр Григоркин из города Голая Пристань Херсонской области прибыл на Средний Урал с парализованной матерью, которой сейчас 82 года. У себя дома он был редактором районной газеты и буквально на себе ощущал все те изменения, которые не давали нормально и безопасно жить. Нина Вешневецкая из Красного Лимана Донецкой народной республики не может без слез рассказывать о том, что она пережила. В Свердловской области этих людей радушно приняли и обеспечили всем необходимым, разумеется бесплатно. Сам центр – это временно перепрофилированная гостиница. Покой вынужденных переселенцев круглосуточно находится под охраной сотрудников Свердловской полиции", – отметил полковник Горелых.

К визиту присоединились руководитель екатеринбургского УМВД Максим Метелица, врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД Александр Блинов и другие должностные лица. Мешков осмотрел место пребывания переселенцев, проверил условия их питания и поговорил с беженцами. Глава областного ГУ МВД подчеркнул, что все вопросы правопорядка на территории Центра находятся на его личном контроле.

"Прибывшие на Урал люди выразили искренние слова благодарности за гостеприимство и безопасность президенту страны Владимиру Путину, органам государственной власти региона и сотрудникам свердловской полиции. А военнослужащим Российской армии они пожелали скорейшей победы над неонацистами и возвращения домой живыми и здоровыми", - резюмировал Горелых.