На Среднем Урале загорелась лыжная база "Дружба"

На Среднем Урале ликвидируют крупный пожар на лыжной базе.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, рано утром 1 марта в Свердловской области произошло возгорание на лыжной базе "Дружба" в городе Тугулым. Огнем оказалось охвачено административное здание.

По данным ведомства, пожар локализован на площади в 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Точная причина пожара на базе будет установлена специалистами.