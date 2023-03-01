01 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: МЧС России

На Среднем Урале загорелась лыжная база "Дружба"

На Среднем Урале ликвидируют крупный пожар на лыжной базе.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, рано утром 1 марта в Свердловской области произошло возгорание на лыжной базе "Дружба" в городе Тугулым. Огнем оказалось охвачено административное здание.

По данным ведомства, пожар локализован на площади в 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава.

пожар на лыжной базе "Дружба" в городе Тугулым(2023)|Фото: МЧС России

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Точная причина пожара на базе будет установлена специалистами.

пожар на лыжной базе "Дружба" в городе Тугулым(2023)|Фото: МЧС России

Теги: база, пожар, Тугулым, МЧС



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