01 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Лидер "Новых людей" ответил на вопрос о вступлении Кудрина в партию

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил, что бывший глава счетной палаты России Алексей Кудрин очень близок партии по взглядам.

На вопрос, предлагали ли ему вступить в партию, он сообщил, что "всему свое время".

"По взглядам он очень нам близок. Всему своё время", - ответил Нечаев. Он напомнил, что сейчас Кудрин работает в руководстве "Яндекса" и его участие в политике пока "ограничивает корпоративная этика", сообщает РИА "Новости".

В декабре 2022 года Нечаев заявил, что "Новые люди" не исключают выдвижение Кудрина на президентские выборы в 2024 году от партии.

Теги: Новые люди, партии, выборы президента, Кудрин



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Ранее 07.12.2022 15:54 Мск "Новые люди" не исключают выдвижение Кудрина в президенты России от своей партии


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