Российским водителям электросамокатов ограничили максимальную скорость

В России с 1 марта вводятся правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

С этого дня для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. Теперь электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса станут относиться к категории средств индивидуальной мобильности: разрешенная максимальная скорость для них - до 25 км в час, а масса - до 35 кг.

На электросамокатах будет разрешено передвигаться по правому краю дороги, на которой максимальная разрешенная скорость составляет 60 км в час и разрешено движение велосипедистов. При движении СИМ по тротуарам преимущество остается за пешеходами.