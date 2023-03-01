01 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Российским водителям электросамокатов ограничили максимальную скорость

В России с 1 марта вводятся правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

С этого дня для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. Теперь электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса станут относиться к категории средств индивидуальной мобильности: разрешенная максимальная скорость для них - до 25 км в час, а масса - до 35 кг.

На электросамокатах будет разрешено передвигаться по правому краю дороги, на которой максимальная разрешенная скорость составляет 60 км в час и разрешено движение велосипедистов. При движении СИМ по тротуарам преимущество остается за пешеходами.

Теги: самокаты, ПДД



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