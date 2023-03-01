В России упала скорость мобильного интернета

В начале 2023 года во всех субъектах России, за исключением Москвы, скорость мобильного интернета снизилась на 7% - до 18,3 Мбит/с. Как сообщили в компании TelecomDaily, причиной стал дефицит оборудования, поставки которого прекратились в 2022 году. Как следует из отчета, значительная часть оставшегося на складах устанавливается в Москве, а крупным городам, где трафик также растет, достается меньше.

В столице доступ ускорился на 32% — до 34,7 Мбит/с.

По словам экспертов, решить проблему могли бы выделение новых частот, развертывание 5G и увеличение инвестиций в строительство сетей, но в нынешних реалиях реализовать всё это сложно.

Минцифры не фиксирует снижение скорости связи. Наоборот, у отдельных операторов "большой четверки" этот показатель в регионах увеличился на 14%, а в Москве — на 18%. Не видят в ведомстве и предпосылок для снижения скорости интернета. За два пандемийных года, когда объем мобильного трафика вырос на 70%, операторы усилили свои сети, сообщают "Известия".

В 2022 году в Минцифры заявили, что запасов оборудования для поддержания и развития сетей операторам сотовой связи хватит более чем на год, а в перспективе может быть запущено его производство в РФ.