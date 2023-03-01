Курортный сбор хотят распространить на все регионы РФ

Всем российским регионам дадут возможность вводить туристический сбор и самостоятельно устанавливать его размер.

Соответствующий проект закона депутатов "Единой России" и "Новых людей" Дума может принять в марте. Как сообщили в кабмине, сейчас готовится официальный отзыв на эту инициативу. Его уже поддержали две трети регионов.

В пояснительной записке говорится о финансовых итогах эксперимента. За 2018–2021 годы в Алтайском крае было собрано 115,6 млн руб., в Краснодарском крае — 538,1 млн руб., в Ставропольском крае — 904,5 млн руб.

Эксперты и политики разошлись во мнении по поводу данной меры — одни считают, что она необходима для развития туристической инфраструктуры, другие говорят: сбор может привести к удорожанию путевок и отпугнуть россиян от поездок.

Эксперимент по введению курортного сбора стартовал в 2018 году. В нем участвует пять субъектов. В Краснодарском крае его размер составляет 50 руб. в сутки на территории городского округа Сочи, 30 руб. — в других муниципальных образованиях, включая федеральную территорию "Сириус". В Ставропольском крае сбор равен 100 руб., а в Алтайском крае (Белокуриха) — 50 руб. Также в эксперименте участвуют Санкт-Петербург и Крым, где сумма сбора пока не установлена, сообщают "Известия".

Напомним, два года назад российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал идею Минэкономразвития насчет введения курортного сбора на всей территории страны.