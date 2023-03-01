В России появится Единый портал для целевого набора в вузы

Минобрнауки России ведет разработку единой интернет-площадки, на которой потенциальные работодатели смогут искать кандидатов на целевое обучение в вузах.

Как сообщил глава ведомства Валерий Фальков, идея принадлежит вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой. "Единая площадка будет способствовать более широкому информированию о наличии таких мест, у абитуриента появится возможность поступить на целевое обучение в другой регион", – сказал Фальков.

По его словам, Минобрнауки совместно с Минцифры уже работают над использованием сервиса "Поступление в вуз онлайн" как инструмента, на базе которого будет запущена единая площадка. Чтобы повысить эффективность целевого обучения, Минобрнауки также рассматривает направление штрафа, уплачиваемого заказчиком целевого обучения, в случае неисполнения обязательств по трудоустройству в соответствующие субъекты, а также уменьшение размера указанного штрафа, приняв за расчет базовый норматив затрат на обучение.

Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, новая система будет связана также с платформой "Работа России". Говоря о сроках запуска платформы, он отметил, что необходимо около года для того, чтобы все отработать и запустить.

Ранее Яровая заявила, что новый механизм позволит сделать систему целевого набора в вузы, при котором за обучение студентов заранее платит будущий работодатель, прозрачнее и доступнее для абитуриентов, сообщают "Ведомости".

Ранее Фальков говорил, что целевой набор в региональных вузах до сих пор "отдает" местечковостью и может использоваться просто для поступления в высшее учебное заведение, а не в целях устранения кадрового голода. С ним согласна вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, она считает, что "целевой набор до сих пор часто носит кулуарный характер".