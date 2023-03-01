01 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме обсуждается лишение премий как наказание за плохую работу комитетов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин начал обсуждение о степени загрузки и продуктивности работы думских комитетов.

27 февраля на заседании он высказал идею, что в случае неудовлетворительной работы комитетов сотрудников аппаратов комитетов могут лишать квартальных премий. Это может быть распространено не только на сотрудников аппаратов комитетов, но и на председателей комитетов. Также в качестве наказания рассматривается ограничение депутатов в зарубежных командировках, так как им надо сосредоточиться на работе в Думе, поскольку они не справляются с законодательным портфелем. Члены совета поддержали предложение спикера.

"Неудовлетворительная работа" заключается в том, сколько в комитете лежит законопроектов "без движения", т. е. не рассматриваются в течение долгого времени, сообщают "Ведомости".

Теги: Госдума, депутаты, Володин



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