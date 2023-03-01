В Белгородской области приступили к переселению из приграничных районов

В Белгородской области началось переселение проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах граждан.

Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, порядок выделения жилья согласовывался с Министерством строительства РФ. Кроме того, ситуация обсуждалась на сходах граждан. 22 семьи уже осмотрели первые варианты будущих квартир.

По словам Гладкова, всего в области насчитывается более 3 тыс. 700 человек, которые покинули свои дома из-за обстрелов со стороны украинской армии, сообщает ТАСС.

В начале февраля Гладков сообщил, что власти области начали выдавать первые квартиры эвакуированным из приграничных зон. Такая возможность появилась после анализа фонда готового жилья, который есть у региона.