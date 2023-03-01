Титов предложил кабмину РФ создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий

Бизнес из регионов "среднего уровня реагирования", к которым относятся Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Севастополь, Крым, Краснодарский край, жалуется на разрушение зданий и инфраструктуры предприятий.

Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Соответствующее письмо он направил главе кабмина Михаилу Мишустину.

Помимо физического разрушения объектов предприниматели в приграничных регионах сталкиваются с выпадением из оборота сельхозземель, со снижением залоговой стоимости имущества, с повышением себестоимости продукции из-за расходов, связанных с возрастающими рисками релокации. Как отмечает Титов, кроме того, в этих регионах резко снизился приток туристов и приостановилось развитие социального предпринимательства.

Уполномоченный предлагает создать единый реестр пострадавших предприятий в регионах со средним уровнем реагирования, в который будут включаться данные о компаниях и размере понесенного ими ущерба. Сейчас компании жалуются в том числе на отказ страховщиков возмещать ущерб, сообщают Ведомости.