Титов предложил кабмину РФ создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий

01 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Центральный ФО Южный ФО В России Крым Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Титов предложил кабмину РФ создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий

Бизнес из регионов "среднего уровня реагирования", к которым относятся Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Севастополь, Крым, Краснодарский край, жалуется на разрушение зданий и инфраструктуры предприятий.

Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Соответствующее письмо он направил главе кабмина Михаилу Мишустину.

Помимо физического разрушения объектов предприниматели в приграничных регионах сталкиваются с выпадением из оборота сельхозземель, со снижением залоговой стоимости имущества, с повышением себестоимости продукции из-за расходов, связанных с возрастающими рисками релокации. Как отмечает Титов, кроме того, в этих регионах резко снизился приток туристов и приостановилось развитие социального предпринимательства.

Уполномоченный предлагает создать единый реестр пострадавших предприятий в регионах со средним уровнем реагирования, в который будут включаться данные о компаниях и размере понесенного ими ущерба. Сейчас компании жалуются в том числе на отказ страховщиков возмещать ущерб, сообщают Ведомости.

Теги: Титов, обстрелы, Украина, предприятия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети