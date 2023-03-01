01 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Российские железные дороги

Московский суд обязал Siemens поставить РЖД 13 "Сапсанов"

Арбитражный суд Москвы признал недействительным расторжение договора между Siemens Mobility и холдингом "Российские железные дороги" на поставку 13 поездов "Сапсан".

Кроме того, Siemens Mobility отказано в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения. С компании также взыскали 6 тыс. за уплату госпошлины. Отмечается, что Siemens Mobility может обжаловать решение в течение месяца.

Ответчик заявил о невозможности исполнить обязательства по договору из-за введенных ограничительных мер. В суде посчитали, что доводы компании из Германии противоречат разъяснениям Еврокомиссии и условиям договора, который был заключен до введения против РЖД санкций. Там отметили, что ограничения не могут повлиять на поставку 13 пассажирских электропоездов.

Это значит, что ответчик не имел права расторгнуть контракт в одностороннем порядке, так как это нарушает нормы российского законодательства и международного права, сообщают "Ведомости".

В 2019 года РЖД заключили с Siemens и "Уральскими локомотивами" контракт на поставку поездов "Сапсан" общей стоимостью 1,1 млрд евро, включая контракт на поставку 13-ти 10-вагонных электропоездов стоимостью 513,5 млн евро и допсоглашение на сервисное обслуживание в течение 30 лет на сумму 583,1 млн евро. Поставка была запланирована с сентября 2022 по июль 2023 года.

Теги: Siemens, сапсан, РЖД



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