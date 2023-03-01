01 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России в апреле могут проиндексировать социальные пенсии на 3,3%

С 1 апреля социальные пенсии россиян могут быть проиндексированы на 3,3%.

Как сообщает Минтруд, это может произойти в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Проект вынесен на общественное обсуждение. Для реализации этого из федерального бюджета выделят около 15,57 млрд руб.

Ведомство напомнило, что с 1 января прожиточный минимум в России вырос на 3,3% и составляет 14 тыс. 375 руб. По аналогии с ним увеличатся и социальные пенсии. Как сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, за год социальная пенсия увеличится на 13,6%, ее рост превысит фактическую инфляцию за 2022 год в 11,9%, сообщает "Интерфакс".

Напомним, почти треть пенсионеров в России (32%) вынуждены постоянно экономить.

Теги: пенсии, пенсионеры, Минтруд



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