В турецкой провинции Кайсери второе за день землетрясение

В турецкой провинции Кайсери в центральной части страны за день произошло два землетрясения – в 4 и 4,4 балла. Эпицентр их находился на глубине около 7 км.

По данным агентства "Анадолу", жители населенных пунктов в провинции выбегали на улицы в панике, опасаясь за свою жизнь. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате этого двойного землетрясения нет.

В Турции на протяжении нескольких недель после мощнейшего землетрясения продолжаются повторные, остаточные толчки, которые также иногда приводят к жертвам и разрушениям. По данным на текущий момент, в результате цикла землетрясений погибло не менее 45 тыс. человек, сотни тысяч получили ранения или потеряли кров.