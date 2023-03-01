01 Марта 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Anadolu Agency

В турецкой провинции Кайсери второе за день землетрясение

В турецкой провинции Кайсери в центральной части страны за день произошло два землетрясения – в 4 и 4,4 балла. Эпицентр их находился на глубине около 7 км.

По данным агентства "Анадолу", жители населенных пунктов в провинции выбегали на улицы в панике, опасаясь за свою жизнь. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате этого двойного землетрясения нет.

В Турции на протяжении нескольких недель после мощнейшего землетрясения продолжаются повторные, остаточные толчки, которые также иногда приводят к жертвам и разрушениям. По данным на текущий момент, в результате цикла землетрясений погибло не менее 45 тыс. человек, сотни тысяч получили ранения или потеряли кров.

Теги: землетрясение, турция, повторный толчок



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