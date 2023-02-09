"Резолюция об усталости от Украины". Конгрессмены потребовали у Байдена прекратить помогать Украине

Сразу 11 конгрессменов США поставили подписи под так называемой "Резолюцией об усталости от Украины". В ней содержится обращение к президенту Америки Джо Байдену с требованием прекратить финансово помогать Украине и поставлять ей оружие. Проект документа обнародовал один из его авторов, член палаты представителей республиканцев Мэтт Гетц, передает РИА Новости.

Помимо того, что документ призывает стороны мирно урегулировать конфликт, в нем также содержится множество аргументов "ЗА" позицию, предложенную республиканцами. Так, последние перечислили все пакеты военной и финансовой помощи Киеву от Вашингтона с начала 2023 года. Подкрепляются сведения словами должностных лиц Пентагона, утверждающих, что подобные действия Америки привели к "значительному истощению" арсеналов страны и ослабили ее военный потенциал.

Конгрессмены также уверены, что так называемая "американская помощь" "непреднамеренно" способствует увеличению жертв на территории самой Украины.

"Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине…", - заявил Гетц.

Напомним, многие представители Республиканской партии в конгрессе США выступили за то, чтобы Украина передала часть своих территорий российской стороне.

Ранее издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что глава ЦРУ Уильям Бернс в середине января 2023 года якобы представил Украине и России мирный план. По данным издания, президент США Джо Байден направил директора ЦРУ в Киев и Москву со следующим предложением: передать российским властям около 20% территории Украины в обмен на мир. Но обе стороны отказались от подобных решений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уткой данную публикацию.