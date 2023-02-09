Депутат Госдумы предложил завести дело на Байдена после взрывов на "Северных потоках"

Депутат Госдумы РФ, единоросс Олег Морозов предложил возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена и "компании" после терактов на "Северные потоки". Причиной послужила публикация журналиста Сеймура Херша, обвинившего в закладке взрывчатки под "Северные потоки" американских водолазов, а ее активации - норвежцев. Депутат также предложил пригласить представителя СМИ в качестве свидетеля.

"СК вполне может возбудить уголовное дело в отношении Байдена и компании по обвинению в терроризме и пригласить Херша в качестве свидетеля. Надеюсь, что такая комиссия (по расследованию терактов на "Северных потоках" - прим.ред.) появится в американском Конгрессе", - передает слова Морозова РИА Новости.

Депутат также отметил, что журналиста можно пригласить в Госдуму для обсуждения его публикации, пусть и в рамках парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине.

Напомним, по словам Херша, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. До этого издание The Time сообщило, что в Германии следствие по делу о подрыве "Северных потоков" допускает версию, что диверсию могло осуществить западное государство с целью обвинить в этом Россию.

Обвинил Байдена в терроризме и спикер Госдумы Вячеслав Володин заявив, что президент США отдал приказ "на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров".