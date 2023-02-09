В Новосибирск полицейские изъяли доказательства у задержанных по делу о взрыве в МКД

В Новосибирске сотрудники полиции изъяли доказательства с места жительства задержанных по делу о взрыве в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"По месту их проживания оперативниками изъято оборудование для ремонта, банковские карты, акты, удостоверения. (...) Установлено, что фигуранты являются жителями Омской области. По предварительной информации, под предлогом технического обслуживания газового оборудования они проникали в квартиры граждан и за денежные средства якобы производили ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня вечером областной минздрав сообщил о девятой, а через несколько минут и десятой жертве, найденной под завалами. К настоящему моменту известно о восемнадцати пострадавших.

Взрыв в 5-этажном доме произошел сегодня утром, в результате чего возник пожар и обвалился подъезд. Позднее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а после и задержаны двое подозреваемых: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина из Омска. Оба представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

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