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Происшествия Сибирский ФО Новосибирская область
Фото: форум Утро

В Новосибирске объявят день траура после гибели людей из-за взрыва газа

После того как взрыв газа в многоквартирном доме Новосибирска привел к обвалу подъезда и гибели десяти человек, в регионе будет объявлен день траура. Об этом в своем Telegram-канале написал областной губернатор Андрей Травников.

Произошедшее сегодня обрушение части дома на улице Линейной, 39 в результате взрыва газа – большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев. Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание. Завтра, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявляется день траура", - пишет глава региона.

Напомним, что менее часа назад областной минздрав сообщил о девятой, а через несколько минут и десятой жертве, найденной под завалами. К настоящему моменту известно о восемнадцати пострадавших. В минздраве также напомнили, что в стационары Новосибирска ранее доставили девять человек. Двое из них по-прежнему в тяжелом состоянии, еще двоих врачи после обследования и оказания необходимой помощи выписали.

Взрыв в 5-этажном доме произошел сегодня утром, в результате чего возник пожар и обвалился подъезд. Позднее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а после и задержаны двое подозреваемых: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина из Омска. Оба представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Ранее Накануне.RU попыталось разобраться, почему в городах России постоянно взрывается газ.

Теги: Новосибирск, день траура, взрыв



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