Суд вынес приговор лидеру профсоюза "Курьер" Украинцеву

Главу профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева приговорили к 1,4 годам колонии поселения. Решение суд в Сергиевом-Посаде вынес сегодня, сообщается в Telegram-канале профсоюза.

"Суд вынес приговор, прокурор запросила 1,6 колонии поселения, судья смягчила приговор и назначила наказание 1 год 4 месяца колонии поселения, и засчитала отсиженное с 25 апреля по 8 февраля Кириллом в СИЗО!" - говорится в сообщении.

Напомним, лидер профсоюза "Курьер" находится в СИЗО с конца апреля 2022 г. Его арестовали по статье о неоднократном нарушении порядка организации митинга. По версии следствия, он размещал в интернете публикации с призывами к работникам курьерских служб и такси выходить на несанкционированные акции протеста против нарушения их трудовых прав. Сам Украинцев считает, что его преследуют за профсоюзную деятельность. Профсоюз "Курьер" занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов. Организация известна серией акций протеста против политики компаний Delivery Сlub и "Яндекс.Еда".