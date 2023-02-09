Число жертв после взрыва газа в Новосибирске выросло до десяти

09 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Сибирский ФО Новосибирская область
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Число жертв после взрыва газа в Новосибирске выросло до десяти

Из-под завалов жилого дома в Новосибирске достали тело еще одного человека. Это уже десятая жертва взрыва газа.

"Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина", - сообщает областной минздрав.

До этого спасатели обнаружили тело мужчины. К настоящему моменту известно о восемнадцати пострадавших. В минздраве также напомнили, что в стационары Новосибирска ранее доставили девять человек. Двое из них по-прежнему в тяжелом состоянии, еще двоих врачи после обследования и оказания необходимой помощи выписали.

Напомним, в Новосибирск прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Компанию ему, по данным пресс-службы министерства, составили представители центрального аппарата МЧС.

Ранее Накануне.RU попыталось разобраться, почему в городах России постоянно взрывается газ.

Теги: жертва, взрыв, Новосибирск, газ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.02.2023 19:58 Мск В Новосибирске объявят день траура после гибели людей из-за взрыва газа

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.02.2023 14:50 Мск Количество жертв взрыва газа в Новосибирске выросло до шести
Ранее 09.02.2023 11:42 Мск В Новосибирске под завалами взорвавшегося дома найдено тело пятого погибшего
Ранее 09.02.2023 11:18 Мск Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех
Ранее 09.02.2023 08:55 Мск Судьба 11 жителей поврежденного взрывом дома в Новосибирске остается неизвестной
Ранее 09.02.2023 08:10 Мск Выросло количество жертв взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Ранее 09.02.2023 07:37 Мск В Новосибирске спасли считавшегося погибшим жителя взорвавшегося дома
Ранее 09.02.2023 04:25 Мск Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушился подъезд


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети