Число жертв после взрыва газа в Новосибирске выросло до десяти

Из-под завалов жилого дома в Новосибирске достали тело еще одного человека. Это уже десятая жертва взрыва газа.

"Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина", - сообщает областной минздрав.

До этого спасатели обнаружили тело мужчины. К настоящему моменту известно о восемнадцати пострадавших. В минздраве также напомнили, что в стационары Новосибирска ранее доставили девять человек. Двое из них по-прежнему в тяжелом состоянии, еще двоих врачи после обследования и оказания необходимой помощи выписали.

Напомним, в Новосибирск прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Компанию ему, по данным пресс-службы министерства, составили представители центрального аппарата МЧС.

Ранее Накануне.RU попыталось разобраться, почему в городах России постоянно взрывается газ.