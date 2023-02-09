Глава Бурятии купил на ярмарке ковер с Путиным

Глава Бурятии Алексей Цыденов купил на ярмарке ковер с изображением Владимира Путина и Кремля. Он сообщил в Telegram, что ковер произвели мастера из соседней Монголии: "Владимир Владимирович Путин в Монголии авторитет. Монгольская текстильная компания произвела ковер с изображением нашего Президента и привезла на выставку в Улан-Удэ".

В пресс-службе Цыденова сообщили, что пока глава региона не решил, как будет использовать ковер. Источники издания "Подъем" сообщили, что себестоимость ковра с портретом президента – 8,7 тыс. руб.