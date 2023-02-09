В Пермь прибыл замминистра обороны РФ

В Пермь прибыл замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Вместе с генеральным директором холдинга "Технодинамика" Игорем Насенковым, он посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса: "Мотовилихинские заводы", "Пермский пороховой завод", соликамский завод "Урал". О целях визита не сообщается.

Завод в Соликамске и оборонный дивизион "Мотовилихи" находятся в контуре управления "Технодинамики" уже несколько лет. "Пермский пороховой завод" перешел в оперативное управление холдинга в конце прошлого года, когда было подписано распоряжение об акционировании предприятия, процедура должна завершиться в течение 60 месяцев.