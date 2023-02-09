Свердловчане создали петицию за возвращение "ночного" тарифа на электроэнергию

Жители Среднего Урала создали очередную петицию против новых тарифов. В этот на платформе Change.org появилась петиция за возвращение "ночного" тарифа на электроэнергию.

Напомним, что по "ночному", а значит более дешевому тарифу, считалось электричество в выходные и праздничные дни. Отменяющее тариф постановление в конце прошлого месяца опубликовала Региональная энергетическая комиссия (РЭК).

Авторы петиции утверждают, что РЭК, которой запретили повышать тариф на электроэнергию на 35%, специально решила убрать "ночной" тариф, чтобы обойти запрет и "остаться в плюсе". Особенно от такого решения страдают жители поселений с частными домами, чьи отопление, водоснабжение, канализация и прочие бытовые моменты осуществляются за счет энергопотребляющих устройств.

"Постановление о действии ночного тарифа в выходные и праздничные дни действовало на территории Свердловской области 11 лет!!! Никаких новых законодательных актов в 2022-2023г. на федеральном уровне и соответственно на уровне Свердловской области не принималось, в связи с чем возникла бы необходимость признать утратившим силу постановление от 23.12.2011 под номером 211-ПК. Все это позволяет думать, что РЭК Свердловской области явно лоббирует интересы энергосбытовых компаний, иного объяснения этому найти сложно!" - говорится в тексте петиции.

В связи с этим авторы просят компетентные органы обратить внимание на действия РЭК и провести проверку законности признания комиссией утратившим силу постановления от 23.12.2011 211-ПК и отменить постановление 4-ПК от 19.01.2023г.

"Мы искренне не понимаем, почему живя в богатейшей ресурсами стране, мы вынуждены писать такие петиции, сельское население искренне недоумевает, как выживать в таких условиях повышения платежей за электроэнергию? Жители и так оптимизировали как могли свое энергопотребление! Что делать дальше? Перестать отапливать жилье, готовить пищу и решать прочие бытовые и естественные нужды? Мы не знаем!" - добавляют авторы петиции.

Напомним, РЭК Свердловской области поспешила успокоить жителей региона после новости об отмене ночного тарифа на электроэнергию. Как заявляют в компании, особой разницы свердловчане не почувствуют, однако уже в этом месяце свердловчане получили квитанции с суммой почти в два раза выше, чем в прошлом месяце.

На днях жители региона также создали петицию против повышения тарифа на капитальный ремонт.