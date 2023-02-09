Путин анонсировал целый нацпроект по беспилотникам

Владимир Путин анонсировал создание национального проекта по беспилотникам.

"В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого — обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства", - заявил президент России на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Самому АСИ Путин поручил проработать систему обучения кадров для беспилотной авиации. "Необходимо создать международные программы подготовки специалистов для высокотехнологических отраслей", - заявил глава государства.