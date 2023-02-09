09 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области работников станции будут судить за кражу дизельного топлива и моторного масла

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении шести работников топливной базы на станции Бердяуш, обвиняемых в хищениях дизельного топлива и моторного масла на сумму более 300 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Обвиняемых задержали в мае прошлого года. По версии следствия, начальник базы топлива на станции Бердяуш в период с октября 2021 по май 2022 года неоднократно присваивал, а затем реализовывал дизельное топливо и моторное дизельное масло, принадлежащее РЖД. Он знал, что при производстве замеров топлива в холодное время года образуются неучтенные излишки топлива и масла, которые он присваивал. В этом ему помогали пятеро работников топливной базы. Они осуществляли заправку канистр похищенным маслом и топливом, вывозили его с территории базы и передавали покупателям. Деньги тратили на личные нужды.

У обвиняемых было изъято 958 кг горюче-смазочных материалов, а также канистры и емкости для перевозки похищенного топлива. Всего они похитили свыше 5 тонн дизельного топлива и более 600 литров моторного масла.

Теги: кража, топливо, присвоение, суд,



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