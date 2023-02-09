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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге прошли торжества, приуроченные к десятилетию возрожденного при поддержке фонда святой Екатерины храма-колокольни Большой Златоуст

8 февраля, в день перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, престольный праздник и десятилетие со дня малого чина освящения отмечает храм-колокольня Большой Златоуст. Праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В праздничной службе владыке сослужили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор и архиепископ Кульдурский и Биробиджанский Ефрем.

Восстановление храма началось в 2006 году при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины по частично сохранившимся чертежам, а также на основании картин, старинных фотографий и описаний в книгах. В результате общий вид и фасады Большого Златоуста — точная воссозданная копия храма, утраченного в 1930 году.

большой златоуст(2013)|Фото: Накануне.RU

Во время строительных работ рядом с будущим храмом совершались молебны и Божественные литургии. Всего пять лет потребовалось для возрождения храма-колокольни, и 9 февраля 2013 года первые прихожане вошли в восстановленный храм, расположенный на пересечении одних из главных улиц уральской столицы. Первым настоятелем прихода был будущий митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

митрополит евгений, церковная служба(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Энергия добрых людей собрала их вместе, и было принято решение восстановить храм. Семь лет строили храм, и семь лет горожане приходили на стройку и думали, каким он будет. И вот десять лет назад состоялось малоосвящение, и с тех пор здесь каждый день совершается служба. Мне посчастливилось некоторое время быть настоятелем этого храма, и я свидетельствую о том, что люди приходят и находят то, к чему вновь и вновь они возвращаются. Этот храм стал импульсом создания Фонда святой Екатерины, потому что именно вокруг строительства храма Большой Златоуст объединились те люди, которые стали основными учредителями Фонда», — прокомментировал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Отличительная особенность храма-колокольни — наличие 16-тонного колокола, который в царское время именовался «Большим Златоустом». Высота колокола составляет пять метров, диаметр — три метра. Величественный благовест украшает полутораметровый образ святых Царственных Страстотерпцев.

митрополит евгений, церковная служба(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Наш храм стоит на пересечении главных улиц города и имеет свой “голос”. Колокольню храма венчает колокол, звон которого разносится по городу, и его слышно во многих уголках Екатеринбурга. Рядом с нами Институт травматологии и ортопедии, там лежат больные, а говорят, что звук колокола лечит. И получается, что лечат не только врачи, но и наш храм», — делится отец Виктор, настоятель храма Большой Златоуст.

Теги: большой златоуст, митрополит евгений, фонд святой екатерины



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