Житель Нижневартовска передал внедорожник "Нива" участникам спецоперации, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.



Югорчанин Михаил Пинигин помогает Донбассу с 2014 года. За весь период он отправил уже 12 машин. На этот раз транспортное средство передано одному из волонтеров, который представляет общественную организацию ветеранов боевых действий "Красная звезда".



"Данный автомобиль отправлен нашим нижневартовским участникам СВО в Кременской район" — рассказал Михаил Пинигин.



Вартовчанин самостоятельно доставит "Ниву" в Донбасс, где с 2014 года он регулярно бывает в качестве добровольца.