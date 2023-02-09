В Челябинской области 1,2 тыс. мужчин находятся в декретном отпуске

В Челябинской области 1 тыс. 199 мужчин получают единое пособие по уходу за ребенком. об этом сообщила вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Недавно в СМИ увидела информацию о том, что в России почти половина мужчин готова уйти в декретный отпуск вместо жены. В нашем регионе тоже немало мужчин, которые готовы стать «папами в декрете», и их количество, действительно, увеличивается", - написала замгубернатора в своем Telegram-канале.

Ирина Гехт отметила, что в России уходит в прошлое стереотип о том, что забота о малыше – чисто женское дело. При этом она считает интересным зарубежный опыт поочередного ухода родителей в декретный отпуск.

"В России такого пока нет, но надеюсь, что когда-нибудь появится. Это позволило бы продолжать профессиональную деятельность и строить карьеру каждому из родителей без длительных перерывов", - подчеркнула она.