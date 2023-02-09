09 Февраля 2023
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Фото: www.0564.ua

Англия не намерена передавать Киеву истребители в ближайшее время

Великобритания не намерена передавать Киеву истребители в ближайшее время.

"Министр обороны заявил, что немедленной передачи британских истребителей Украине не будет", - цитирует BBC министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, данные приводит РИА Новости.

По словам Уоллеса, поставка самолетов может занять несколько месяцев. Вместо этого, добавил он, Британия сосредоточится на других способах обеспечения воздушного прикрытия Украины, в том числе при помощи ракет большой дальности и беспилотников.

"Те же самые результаты могут быть достигнуты, но, возможно, другим способом, и это не займет месяцы, которые, конечно, потребовались бы для передачи истребителей", - сказал Уоллес.

Теги: Великобритания, Бен Уоллес, Украина, истребители



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