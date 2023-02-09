09 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Число номинаций премии Татищева и де Геннина в Екатеринбурге увеличат до пяти

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил об увеличении номинаций премии имени Татищева и де Геннина, которую вручают в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, такое решение было принято в ответ на обращение уральских ученых к главе Екатеринбурга в рамках торжественного приема, посвященного Дню российской науки. Орлов заявил, что "это точно решаемый вопрос".

"Было бы целесообразно увеличить их количество: в рамках одной номинации "За заслуги в области науки, техники охраны окружающей среды и медицины" сложно выявить победителя, когда там разные работы представлены. Давайте в этом году их количество увеличим с четырех до пяти", - ответил мэр на инициативу.

Напомним, памятная медаль и премия имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина были учреждены в 1998 году постановлением главы Екатеринбурга. В 2022 году в рамках премии было представлено четыре номинации.

Теги: премия, номинации, Орлов, Екатеринбург



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